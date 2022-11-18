Иран предложил четыре модели развития отношений с Россией

Торгово-промышленная палата Тегерана предложила четыре модели, как Иран должен позиционировать себя в экономических отношениях с Россией. Из конкретных шагов — приобрести долю в портах Махачкалы и создать холдинг для экспорта продуктов.

Страны пока не сформировали стратегическое партнерство в экономической сфере, но Ирану «жизненно необходимо занять балансирующий подход к отношениям России и Запада», приводит РБК доклад ТТПП. Эксперты описали четыре возможных пути экономического развития отношений с Россией.

Тегеран может выбрать путь Индии, сохраняющей баланс между Западом и Россией, или модель Турции, выступающей посредником в российско-украинском конфликте с выгодой для себя. Третий вариант — Китай, поддерживающий Россию экономически, четвертый — Германия с ее «осторожным» взаимодействием.

Палата предлагает основать специальный холдинг для экспорта продуктов в Россию (сейчас страна поставляет помидоры, огурцы, фисташки, сыры, яблоки). Другая идея — купить долю в портах Махачкалы или Волгограда и создать консорциум с Россией и Индией по добыче газа на Каспии.