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Иран предложил четыре модели развития отношений с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Unsplash/sina drakhshani

Торгово-промышленная палата Тегерана предложила четыре модели, как Иран должен позиционировать себя в экономических отношениях с Россией. Из конкретных шагов — приобрести долю в портах Махачкалы и создать холдинг для экспорта продуктов.

Страны пока не сформировали стратегическое партнерство в экономической сфере, но Ирану «жизненно необходимо занять балансирующий подход к отношениям России и Запада», приводит РБК доклад ТТПП. Эксперты описали четыре возможных пути экономического развития отношений с Россией.

Тегеран может выбрать путь Индии, сохраняющей баланс между Западом и Россией, или модель Турции, выступающей посредником в российско-украинском конфликте с выгодой для себя. Третий вариант — Китай, поддерживающий Россию экономически, четвертый — Германия с ее «осторожным» взаимодействием.

Палата предлагает основать специальный холдинг для экспорта продуктов в Россию (сейчас страна поставляет помидоры, огурцы, фисташки, сыры, яблоки). Другая идея — купить долю в портах Махачкалы или Волгограда и создать консорциум с Россией и Индией по добыче газа на Каспии.

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Топ комментариев

Alhazred

Ага, найди в сети видос от чувака, который бродит по разрушенному дому и рассказывает как зольдатики...

ben2005

Молчи, а то "на основании перехваченных комментариях" и тебя признают виновным.

Alhazred

Твой бред уже перещеголял бредовую писанину Максимки))) Тролль из тебя ну дешевейший)))

mosquito__2010

Самое ржачное относительно почти сразу было когда СБУ фотки выложили своего же трейлера и своего же перевозимого...