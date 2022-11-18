Закон о майнинге криптовалют внесли в Госдуму

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий легализовать в России майнинг криптовалюты, сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутаты сделать майнинг прозрачным и контролируемым. Принять закон хотят до конца года, чтобы он начал действовать с 1 января 2023 года, сказал РИА Новости Аксаков.

По согласованию с Банком России установят требования к деятельности майнеров, как частных лиц, так и организаций. Главная цель, чтобы майнеры отчитывались о доходах и платили налоги.

Согласно законопроекту, цифровая валюта должна будет реализовываться без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением сделок в рамках экспериментального правового режима.