Жена задержанного гида с Алтая попросила о помощи

Супруга гида из Алтайского края Ивана Алабугина, задержанного на Камчатке по делу о гибели туристов при восхождении на Ключевскую Сопку, собирает деньги на адвоката мужу.

Группа из 10 туристов и двух гидов начала восхождение на вулкан 30 августа. 3 сентября на высотке около 4,5 тысячи метров восемь туристов и один из гидов сорвались и упали вниз. Пять человек погибли сразу, еще четверо погибли в течение следующих трех суток.

Выжили два человека, которые остались в домике вулканологов на высоте 3,3 тысячи метров. Гид, который помогал им спуститься, также остался в живых. Когда он услышал по рации о произошедшем, отправился на помощь, но не смог никого спасти.

«Напомню, что в момент трагедии на вулкане Вани не было. Он спускал вниз двух туристов, которым стало плохо на восхождении. Все кто следил за трагическими событиями на Ключевской Сопке, все кто понимают, что пережил мой муж, все кто были хоть раз в горах знают, что Ваня сделал всё возможное и невозможное. Нам нужна финансовая помощь, в первую очередь на адвоката», — написала супруга выжившего гида на своей странице «ВКонтакте».

Накануне суд по ходатайству следствия заключил Ивана под стражу до 15 января 2023 года.

«Обвиняемый, не имеющий необходимых допусков для работы с туристами на высоте в условиях повышенной опасности, осознавая небезопасность оказываемых услуг, осуществил совместно с другим гидом восхождение на вулкан Ключевская Сопка, в ходе которого произошел срыв и падение группы, что повлекло смерть восьми туристов и второго гида», — сообщает СУСК по Камчатскому краю.