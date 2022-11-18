НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Жена задержанного гида с Алтая попросила о помощи

Источник:
Sibnet.ru
305 0
Фото: © https://vk.com/

Супруга гида из Алтайского края Ивана Алабугина, задержанного на Камчатке по делу о гибели туристов при восхождении на Ключевскую Сопку, собирает деньги на адвоката мужу.

Группа из 10 туристов и двух гидов начала восхождение на вулкан 30 августа. 3 сентября на высотке около 4,5 тысячи метров восемь туристов и один из гидов сорвались и упали вниз. Пять человек погибли сразу, еще четверо погибли в течение следующих трех суток.

Выжили два человека, которые остались в домике вулканологов на высоте 3,3 тысячи метров. Гид, который помогал им спуститься, также остался в живых. Когда он услышал по рации о произошедшем, отправился на помощь, но не смог никого спасти.

«Напомню, что в момент трагедии на вулкане Вани не было. Он спускал вниз двух туристов, которым стало плохо на восхождении. Все кто следил за трагическими событиями на Ключевской Сопке, все кто понимают, что пережил мой муж, все кто были хоть раз в горах знают, что Ваня сделал всё возможное и невозможное. Нам нужна финансовая помощь, в первую очередь на адвоката», — написала супруга выжившего гида на своей странице «ВКонтакте».

Накануне суд по ходатайству следствия заключил Ивана под стражу до 15 января 2023 года.

«Обвиняемый, не имеющий необходимых допусков для работы с туристами на высоте в условиях повышенной опасности, осознавая небезопасность оказываемых услуг, осуществил совместно с другим гидом восхождение на вулкан Ключевская Сопка, в ходе которого произошел срыв и падение группы, что повлекло смерть восьми туристов и второго гида», — сообщает СУСК по Камчатскому краю.

Еще по теме
Дорогу к новому ЛДС в Новосибирске построили из неправильного песка
Задержан гид погибших на Камчатке туристов
Мужчина на Алтае избил защитившего ребенка инвалида
Сеть нелегальных мобильных АЗС ликвидировали в Новосибирске
смотреть все
ЧП #Криминал #Алтайский край
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российская армия получила аналог РСЗО HIMARS
Россия применила на Украине «ядерную» артиллерию
Малафеев потерял главного соратника на шоу «Звезды в Африке 3»
Зеленский на G20 изложил условия мира
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Alhazred

Ага, найди в сети видос от чувака, который бродит по разрушенному дому и рассказывает как зольдатики...

Alhazred

Твой бред уже перещеголял бредовую писанину Максимки))) Тролль из тебя ну дешевейший)))

GammiPluh

А при чем тут избиратели - это приватный разговор, а не публичный договор... это мерзко и низко

ben2005

Молчи, а то "на основании перехваченных комментариях" и тебя признают виновным.