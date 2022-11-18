Дерипаска спрогнозировал крах американской мечты

Погоня за бредовыми идеями загубит американскую мечту, также как в свое время развалила СССР, сообщил миллиардер, руководитель объединенной компании «Русал» и En+ Group Олег Дерипаска.

По его словам, группа бизнесменов из военно-промышленного комплекса «расшатывает мир по всей Земле последние 20 лет». Им выгодно развязывать конфликты по всему миру, чтобы зарабатывать на оружии.

«Но копилочка, из которой можно брать на эти выкрутасы, не бездонна и сейчас уже ушла в минус на 31 триллион долларов. Так что близок час расплаты. Союз погубила тяга гуманитариев гнаться за бредовыми идеями, и США, похоже, расстанутся с американской мечтой надолго из-за того же», — написал в телеграм-канале Дерипаска.

До этого Дерипаска называл сложившуюся в мире ситуацию «безумием» и предполагал, что оно закончится в ближайшие три года.