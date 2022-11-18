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Провайдеры cмогут получить свободный доступ в жилые дома

Источник:
Sibnet.ru
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Сетевая инфраструктура
Фото: © Jordan Harrison / Unsplash License

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий свободный доступ провайдеров в жилые дома. Это позволит операторам иметь равные условия по подключению зданий, а конкуренция даст возможность потребителям получать более качественные услуги.

Чтобы получить доступ в здание, провайдеры должны иметь разрешение 2/3 собственников помещений, на собрания по этому поводу никто не приходит, и управляющие компании принимают решение о доступе самостоятельно. Это приводит к коррупции и злоупотреблениям, написал в своем телеграм-канале председатель Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«В дома пускают только "своих" операторов. Кроме того, отсутствие конкуренции значительно ущемляет права собственников», — написал Хинштейн.

Законопроект подразумевает безвозмездное размещение оборудования связи в многоквартирных домах, доступ любого оператора в здание и подключение абонента, даже если только он один пожелал сменить провайдера. Правительство проработает порядок взаимодействия управляющих компаний и операторов.

«Принятые меры позволят создать условия для недискриминационного, а значит равного доступа операторов связи в жилые дома. От честной конкуренции всегда выигрывают потребители, получая более качественные услуги по более выгодной цене», — резюмировал Хинштейн.

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Топ комментариев

Alhazred

Ага, найди в сети видос от чувака, который бродит по разрушенному дому и рассказывает как зольдатики...

Alhazred

Твой бред уже перещеголял бредовую писанину Максимки))) Тролль из тебя ну дешевейший)))

GammiPluh

А при чем тут избиратели - это приватный разговор, а не публичный договор... это мерзко и низко

ben2005

Молчи, а то "на основании перехваченных комментариях" и тебя признают виновным.