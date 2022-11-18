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Зеленского обвинили в попытке развязать Третью мировую войну

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: President Of Ukraine from Україна / CC0

Киевские власти попытались ввести в заблуждение Запад и обманом развязать Третью мировую войну, заявил американский эксперт-международник Эндрю Корибко.

Зеленский «врал всему миру», назвав падение украинской ракеты в Польше российским ракетным ударом по НАТО и требуя незамедлительных ответных действий против Москвы, приводит «Лента.ру» мнение Корибко, опубликованное на сайте Института мира и процветания Рона Пола.

«Сам факт того, что высшие должностные лица Киева буквально сговорились запустить этот апокалиптический сценарий, говорит о том, что их сторона не так уверена в своих силах», — считает Корибко.

С критикой на президента Украина обрушилась и ведущая американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс. «Он грязный актер, которого западные пропагандистские сети ложно провозглашают героем», — написала она в своем аккаунте в Twitter (соцсеть запрещена в России).

По ее словам, Зеленский пытается развязать третью мировую войну, намеренно вводя общественность в заблуждение. Кроме того, он грабит американский народ, отметила она.

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