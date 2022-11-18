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Собчак публично извинилась перед главой «Ростеха»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Журналистка Ксения Собчак публично извинилась перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым за действия своих коллег, обвиненных в вымогательстве у него 11 миллионов рублей.

«Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — написала Собчак в своем телеграм-канале.

Она отметила, что в обвинениях против ее коллег нет политического контекста. Журналистка понадеялась, что верит в сочувствие и снисхождение к ним со стороны правоохранительных органов.

Собчак в четверг, 17 ноября побывала в офисе «Ростеха» в Москве. Источник ТАСС из окружения журналистки уточнил, что в офисе «Ростеха» были назначены переговоры с Чемезовым, направленные на «улаживание конфликта».

Коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда журнала «Татлер» Ариана Романовского арестовали 26 октября по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова.

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