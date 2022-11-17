Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Таджикистана

Сборная России сыграла вничью с Таджикистаном в товарищеском матче — товарищеский матч в Душанбе завершился со счетом 0:0.

Россияне на протяжении всего матча имели преимущество, но воплотить его в гол не смогли. На 85-й минуте судья отменил взятие ворот сборной Таджикистана после удара Даниила Уткина из-за фола.

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев побил державшийся 18 лет рекорд Игоря Акинфеева, став самым молодым дебютантом сборной в возрасте 18 лет и 15 дней.

Матч с Таджикистаном стал вторым для сборной России в 2022 году. В сентябре команда Валерия Карпина победила в Бишкеке сборную Киргизии в товарищеской встрече со счетом 2:1.

Следующий матч сборная России проведет в Ташкенте 20 ноября с командой Узбекистана.