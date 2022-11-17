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Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Таджикистана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Российский футбольный союз»

Сборная России сыграла вничью с Таджикистаном в товарищеском матче — товарищеский матч в Душанбе завершился со счетом 0:0.

Россияне на протяжении всего матча имели преимущество, но воплотить его в гол не смогли. На 85-й минуте судья отменил взятие ворот сборной Таджикистана после удара Даниила Уткина из-за фола.

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев побил державшийся 18 лет рекорд Игоря Акинфеева, став самым молодым дебютантом сборной в возрасте 18 лет и 15 дней.

Матч с Таджикистаном стал вторым для сборной России в 2022 году. В сентябре команда Валерия Карпина победила в Бишкеке сборную Киргизии в товарищеской встрече со счетом 2:1.

Следующий матч сборная России проведет в Ташкенте 20 ноября с командой Узбекистана.

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Топ комментариев

GammiPluh

А при чем тут избиратели - это приватный разговор, а не публичный договор... это мерзко и низко

виктор А.

Это где такая пенсия у старух? Генерал Волк нет???

GammiPluh

До дедушки Си тоже потихоньку начинает доходить что европейцы недоговороспособны, их слова с делом расходятся...

mosquito__2010

По сусалам щеглов таких. Шо этот шо Макрон, пацанята сопливые в костюмчиках от диор.