Украинские силовики расстреляли в Херсоне пророссийских активистов

Украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов, сообщил представитель экстренных служб.
«Их тела не были выданы родственникам и планируются к использованию в постановочных сценах, якобы свидетельствующих о военных преступлениях России», — уточнил он.
По словам источника, еще 74 человека они увезли в неизвестном направлении. Представитель экстренных служб также добавил, что националисты запугивают выехавших граждан.
По его словам, силовики врываются в оставленные в городе Херсоне дома и квартиры, портят имущество. Собственникам с целью устрашения отправляются фото и видео данных обысков.
Российские власти в середине октября призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра эвакуироваться вглубь Херсонской области и другие российские регионы.
GammiPluhА при чем тут избиратели - это приватный разговор, а не публичный договор... это мерзко и низко
виктор А.Это где такая пенсия у старух? Генерал Волк нет???
GammiPluhДо дедушки Си тоже потихоньку начинает доходить что европейцы недоговороспособны, их слова с делом расходятся...
AlhazredДа че там расследовать-то? Осколки указывают, что это зенитные ракеты от С-300. Протухшие уже, ибо старые....