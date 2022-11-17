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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Украинские силовики расстреляли в Херсоне пророссийских активистов

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов, сообщил представитель экстренных служб.

«Их тела не были выданы родственникам и планируются к использованию в постановочных сценах, якобы свидетельствующих о военных преступлениях России», — уточнил он.

По словам источника, еще 74 человека они увезли в неизвестном направлении. Представитель экстренных служб также добавил, что националисты запугивают выехавших граждан.

По его словам, силовики врываются в оставленные в городе Херсоне дома и квартиры, портят имущество. Собственникам с целью устрашения отправляются фото и видео данных обысков.

Российские власти в середине октября призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра эвакуироваться вглубь Херсонской области и другие российские регионы.

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GammiPluh

А при чем тут избиратели - это приватный разговор, а не публичный договор... это мерзко и низко

виктор А.

Это где такая пенсия у старух? Генерал Волк нет???

GammiPluh

До дедушки Си тоже потихоньку начинает доходить что европейцы недоговороспособны, их слова с делом расходятся...

Alhazred

Да че там расследовать-то? Осколки указывают, что это зенитные ракеты от С-300. Протухшие уже, ибо старые....