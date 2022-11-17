Украинские силовики расстреляли в Херсоне пророссийских активистов

Украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов, сообщил представитель экстренных служб.

«Их тела не были выданы родственникам и планируются к использованию в постановочных сценах, якобы свидетельствующих о военных преступлениях России», — уточнил он.

По словам источника, еще 74 человека они увезли в неизвестном направлении. Представитель экстренных служб также добавил, что националисты запугивают выехавших граждан.

По его словам, силовики врываются в оставленные в городе Херсоне дома и квартиры, портят имущество. Собственникам с целью устрашения отправляются фото и видео данных обысков.

Российские власти в середине октября призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра эвакуироваться вглубь Херсонской области и другие российские регионы.