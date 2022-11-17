Кремль отверг формат публичных переговоров с Украиной

Публичных переговоров не бывает, украинские власти не хотят диалога с Россией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя инициативу президента Украины Владимира Зеленского.

«Трудно себе представить вообще публичные переговоры — публичных переговоров не бывает, а тем более публичные переговоры в такой степени»,— подчеркнул Песков, посетовав на то, что у властей Украины «семь пятниц на неделе».

Зеленский ранее рассказал о получении определенных сигналов от лидеров других стран, которые говорят о желании президента России Владимира Путина возобновить переговорный процесс. Президент Украины предложил публичный формат переговоров.

«То они ведут переговоры, то они отказываются от переговоров, потом они принимают фактически закон, который запрещает вести какие бы то ни было переговоры, потом они говорят, что они хотят переговоры, но публичные»,— сказал Песков.

Последний раз украинская и российская делегации встречались в Стамбуле 29 марта. Переговоры были прерваны по инициативе Украины.