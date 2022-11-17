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Siemens продал весь бизнес в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rufus46 / CC-BY-SA-3.0

Немецкая промышленная компания Siemens продала весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России, следует из опубликованного отчета концерна.

Процедура ухода концерна с российского рынка была запущена в мае текущего года. Сделка по продаже российского бизнеса состоялась в сентябре 2022 года. В частности, компания вышла из совместного предприятия «Уральские локомотивы».

Согласно отчету, в 2022 году прибыль промышленного бизнеса Siemens выросла на 38% — до 3,2 миллиарда евро. Перспективы компании на 2023 год основаны на предположениях о прекращении геополитической напряженности и устранении проблем с цепочкой поставок.

По данным Йельского университета, в этом году публично об уходе с российского рынка и приостановке инвестиций сообщили более 1000 компаний.

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Экономика #Промзона
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