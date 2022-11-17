Иран предложил АвтоВАЗу совместное производство

АвтоВАЗ получил и изучает предложение Ирана о совместном производстве автомобилей, сообщил глава компании Максим Соколов.

«Мы не отказываемся, смотрим на 360 градусов вокруг себя, работаем со всеми конструктивными предложениями, которые поступают. И это не только Иран, но и Индия, Китай и другие страны», — сказал Соколов РБК в кулуарах форума «Транспорт России».

Глава АвтоВАЗа отметил, что рано говорить о сроках запуска, компания изучает разные варианты.

Председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш в сентябре говорил, что страны очень сблизились и стоит заключить соглашение о совместном производстве. Самые крупные иранские автозаоды — Iran Khodro и SAIPA.