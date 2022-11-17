НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Иран предложил АвтоВАЗу совместное производство

Источник:
Sibnet.ru
589 1
Фото: Правительство Самарской области / CC BY 4.0

АвтоВАЗ получил и изучает предложение Ирана о совместном производстве автомобилей, сообщил глава компании Максим Соколов.

«Мы не отказываемся, смотрим на 360 градусов вокруг себя, работаем со всеми конструктивными предложениями, которые поступают. И это не только Иран, но и Индия, Китай и другие страны», — сказал Соколов РБК в кулуарах форума «Транспорт России».

Глава АвтоВАЗа отметил, что рано говорить о сроках запуска, компания изучает разные варианты.

Председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш в сентябре говорил, что страны очень сблизились и стоит заключить соглашение о совместном производстве. Самые крупные иранские автозаоды — Iran Khodro и SAIPA.

Еще по теме
Автозавод «Москвич» сертифицировал новые модели
АвтоВАЗ перечислил преимущества «механики» перед автоматом
Подсчитаны потери западных автозаводов из-за ухода из России
Mazda свернет бизнес в России
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Российская армия получила аналог РСЗО HIMARS
Россия применила на Украине «ядерную» артиллерию
Малафеев потерял главного соратника на шоу «Звезды в Африке 3»
Зеленский на G20 изложил условия мира
Обсуждение (1)
Картина дня
Кремль отверг формат публичных переговоров с Украиной
Путин поручил сделать автомобили доступными
Siemens продал весь бизнес в России
ВСУ перебросят с Херсона на Запорожье до 40 тыс. человек
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

А при чем тут избиратели - это приватный разговор, а не публичный договор... это мерзко и низко

виктор А.

Это где такая пенсия у старух? Генерал Волк нет???

GammiPluh

До дедушки Си тоже потихоньку начинает доходить что европейцы недоговороспособны, их слова с делом расходятся...

Siberian sinner

Дрыгнога снова хочет всем понравиться.