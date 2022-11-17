Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают с херсонского направления на запорожское направление десятки тысяч человек, бронетехнику, артиллерию, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Эти сведения достаточно очевидны, мы получаем информацию от местного населения, от наших источников на противоположной стороне, от средств визуального контроля противника и других», — сказал Рогов в эфире телеканала «Россия».

По его словам, на Запорожье ВСУ перебрасывает тяжелую технику, артиллерию M777, бронетехнику, минометные подразделения, перебрасываются тысячи и тысячи боевиков».

«Ожидаем переброски до 40 тысяч человек, это очень большое количество», — отметил Рогов.