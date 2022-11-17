Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают с херсонского направления на запорожское направление десятки тысяч человек, бронетехнику, артиллерию, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Эти сведения достаточно очевидны, мы получаем информацию от местного населения, от наших источников на противоположной стороне, от средств визуального контроля противника и других», — сказал Рогов в эфире телеканала «Россия».
По его словам, на Запорожье ВСУ перебрасывает тяжелую технику, артиллерию M777, бронетехнику, минометные подразделения, перебрасываются тысячи и тысячи боевиков».
«Ожидаем переброски до 40 тысяч человек, это очень большое количество», — отметил Рогов.
GammiPluhА при чем тут избиратели - это приватный разговор, а не публичный договор... это мерзко и низко
виктор А.Это где такая пенсия у старух? Генерал Волк нет???
GammiPluhДо дедушки Си тоже потихоньку начинает доходить что европейцы недоговороспособны, их слова с делом расходятся...
Siberian sinnerДрыгнога снова хочет всем понравиться.