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ВСУ перебросят с Херсона на Запорожье до 40 тыс. человек

Источник:
«Россия»
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают с херсонского направления на запорожское направление десятки тысяч человек, бронетехнику, артиллерию, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Эти сведения достаточно очевидны, мы получаем информацию от местного населения, от наших источников на противоположной стороне, от средств визуального контроля противника и других», — сказал Рогов в эфире телеканала «Россия».

По его словам, на Запорожье ВСУ перебрасывает тяжелую технику, артиллерию M777, бронетехнику, минометные подразделения, перебрасываются тысячи и тысячи боевиков». 

«Ожидаем переброски до 40 тысяч человек, это очень большое количество», — отметил Рогов.

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Оборона #Военная политика #Армия #Конфликты
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Топ комментариев

GammiPluh

А при чем тут избиратели - это приватный разговор, а не публичный договор... это мерзко и низко

виктор А.

Это где такая пенсия у старух? Генерал Волк нет???

GammiPluh

До дедушки Си тоже потихоньку начинает доходить что европейцы недоговороспособны, их слова с делом расходятся...

Siberian sinner

Дрыгнога снова хочет всем понравиться.