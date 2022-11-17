Запчасти Xiaomi исчезли в России

Российские сервисные центры начали жаловаться на нехватку оригинальных запчастей для смартфонов Xiaomi.

Так, в некоторых сервисных центрах смартфоны Xiaomi вообще не ремонтируют, если они не находятся на гарантии, пишут «Известия». Такая ситуация наблюдается практически во всех крупных города

В некоторых сервисных центрах доставка необходимых деталей возможна только под заказ, что существенно увеличивает сроки ремонта. Срок доставки запасных частей может достигать 40 дней.

Участники рынка отмечают, что продажи смартфонов Xiaomi растут быстрее, чем производитель успевает завозить нужное количество запчастей. По оценке экспертов, проблема с дефицитом деталей для смартфонов Xiaomi может сохраняться до февраля.