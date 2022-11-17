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Запчасти Xiaomi исчезли в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Российские сервисные центры начали жаловаться на нехватку оригинальных запчастей для смартфонов Xiaomi.

Так, в некоторых сервисных центрах смартфоны Xiaomi вообще не ремонтируют, если они не находятся на гарантии, пишут «Известия». Такая ситуация наблюдается практически во всех крупных города

В некоторых сервисных центрах доставка необходимых деталей возможна только под заказ, что существенно увеличивает сроки ремонта. Срок доставки запасных частей может достигать 40 дней.

Участники рынка отмечают, что продажи смартфонов Xiaomi растут быстрее, чем производитель успевает завозить нужное количество запчастей. По оценке экспертов, проблема с дефицитом деталей для смартфонов Xiaomi может сохраняться до февраля.

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Топ комментариев

GammiPluh

А при чем тут избиратели - это приватный разговор, а не публичный договор... это мерзко и низко

виктор А.

Это где такая пенсия у старух? Генерал Волк нет???

GammiPluh

До дедушки Си тоже потихоньку начинает доходить что европейцы недоговороспособны, их слова с делом расходятся...

Siberian sinner

Дрыгнога снова хочет всем понравиться.