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Тихоокеанский флот получил новейший тральщик из стеклопластика

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Министерство обороны Российской Федерации / CC BY 4.0

Новейший морской тральщик »Петр Ильичев» проекта 12700 «Александрит» вошел в состав Тихоокеанского флота России, сообщает Минобороны РФ.

Церемония поднятия Андреевского флага состоялась на Камчатке. Корабль предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции.

Главная особенность тральщика — корпус из монолитного стеклопластика. Это самый большой корабль в мире, изготовленный из монолитного стеклопластика методом вакуумной инфузии. Он разрабатывался специалистами конструкторского бюро «Алмаз».

Тральщики проекта «Александрит» оснащены гидроакустичскими станциями, автономными подводными аппаратами и беспилотниками, позволяющими обнаруживать и уничтожать морские мины.

Кроме того, на вооружении находятся комплексы РЭБ, пушки и пулеметы, зенитная артиллерия и ракетные комплексы ПВО «Игла-1» и «Верба», а также минно-торпедные, противолодочные и противоминные комплексы.

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