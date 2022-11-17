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Блогеры сравнили некстген‑версию «Ведьмака 3» с оригиналом

Источник:
Sibnet.ru
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Обновленная версия игры
Фото: © CDPR

Авторы канала Ultimate Gamerz смогли сравнить единственный существующий скриншот некстген-версии «Ведьмака 3» с оригинальной игрой. Блогеры нашли то самое место в мире Империи и выбрали аналогичный ракурс для просмотра отличий.

В новой версии «Ведьмака 3» значительно улучшено освещение, проработаны тени и отражения. Отмечается добавление птиц там, где их раньше небыло и они органично смотрятся. В целом игра выглядит намного красочнее и может посоревноваться в качестве графики с современными ААА-проектами.

Переиздание «Ведьмака 3» изначально планировалось на 2021 год и выход его был приурочен к успеху сериала Netflix, однако из-за производственных несостыковок было перенесено на 14 декабря 2022 года. CD Project Red проведет презентацию обновленного издания The Witcher 3: Wild Hunt в официальном канале Twitch.

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