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Байден поспорил с Зеленским о принадлежности ракеты в Польше

Источник:
ТАСС
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Президент США Джо Байден оспорил утверждение главы Украины Владимира Зеленского о том, что упавшая в Польше ракета не была украинской. 

«Это не доказательство», — приводит ТАСС слова президента США, сказанные журналистам после его возвращения в Вашингтон с саммита «Большой двадцатки» на Бали.

Во вторник, 15 ноября, в населенном пункте Пшеводув, на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета. Зеленский обвинил в этом Россию и потребовал от Запада «начать действовать».

Но затем президент Польши Анджей Дуда заявил, что упавшая ракета принадлежала силам ПВО Украины. В Госдепе США полностью согласились с выводом польских властей.

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Политика #Мир
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