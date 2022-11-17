Россия приступила к тестированию цифрового рубля

Пятнадцать российских банков приступили к тестированию цифрового рубля — третьей формы национальной валюты страны, сообщает пресс-служба Банка России.

«Тестируется открытие цифровых кошельков на платформе цифрового рубля, их пополнение, переводы между гражданами, оплата товаров и услуг. Работа проводится для отладки систем и подготовки выхода в пилотирование на реальных клиентах с реальными цифровыми рублями в апреле 2023 года», — рассказали «Российской газете» в пресс-службе ЦБ.

Следующий этап — поэтапное развитие платформы цифрового рубля. Новую форму нацвалюты станут использовать в бюджетном процессе. Затем начнет тестироваться ее использование в международных расчетах.

Цифровой рубль — это третья форма нацвалюты, которая будет выпущена Банком России в дополнение к наличному и безналичному рублю. Для проведения операций с цифровым рублем понадобится цифровой кошелек.

Одно из главных преимуществ цифрового рубля — его способность преодолевать границы, независимо от внешнеполитической ситуации.