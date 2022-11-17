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Переход России на свою мобильную ОС обойдется в полтриллиона рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Разговор по телефону
Фото: © Hassan OUAJBIR / Unsplash License

Создание экосистемы и внедрение мобильной ОС «Аврора» будет стоить 480 миллиардов рублей. Ее задача создать национальную инфраструктуру для смартфонов и планшетов как альтернативу экосистемам Google и Apple.

Финансирование будет осуществляться из бюджета федерального проекта «Цифровое государственное управление» и «Цифровая экономика», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на паспорт проекта. Средства требуются не только на создание инфраструктуры, поддерживающей российскую операционную систему, но и ее масштабирование в дальнейшем.

Проект может разрабатываться совместно с государственными структурами и операторами связи, а ожидаемая прибыль в первый год после запуска составляет 28 миллиардов рублей.

Представители «Ростелекома» сообщили, что проект необходимо реализовать из-за угрозы отключения России от инфраструктур Google и Apple и возможного закрытия их маркетплейсов. Национальная экосистема, по их мнению, поможет развивать отечественные продукты и не даст средствам россиян уходить на поддержку импортных сервисов.

Ростелеком выпустит смартфоны на «Авроре»

Операционная система «Аврора» разработана на основе открытого и закрытого исходных кодов. Ее первоочередная задача — построение доверительной защищенной инфраструктуры. ОС уже востребована компаниями, ориентируемыми на импортозамещение.

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Топ комментариев

xxxAsketxxx

Могу со 100% вероятностью сказать, что выполнила бы Украина Минские договоренности, никаких ракет бы...

Alhazred

Ну, с головой дружить это явно не твое)))

GammiPluh

А при чем тут избиратели - это приватный разговор, а не публичный договор... это мерзко и низко

виктор А.

Это где такая пенсия у старух? Генерал Волк нет???