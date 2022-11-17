Глава генштаба США признал бессилие ВСУ выбить армию Россию

Вооруженным силам Украины не удастся выбить российские войска с Украины, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Вытеснение российской армии — «очень трудная задача», приводит РИА Новости слова Милли, сказанные им на заседании контактной группы поддержки Украины. По мнению генерала, это не произойдет без «полного краха» российской армии, что «маловероятно».

По мнению Милли, наступает хороший момент для начала переговоров. «Если тактические операции замедлятся, если это случится, то может появиться окно для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров в целях урегулирования», — указал он.

Милли ранее не раз предлагал обратиться к дипломатии. Он призвал «воспользоваться моментом» при стабилизации фронта зимой.