Назван срок ожидания приема узкого врача

Пациенты жалуются страховщикам на долгое ожидание записи на прием к врачам-специалистам, хотя срок должен составлять не более 14 дней, сообщил советник гендиректора «Капитал-МС» Михаил Пушков.

По закону, врач-терапевт должен принять пациента в срок не более 24 часов с момента обращения в поликлинику, а узкий врач-специалист — в срок не более 14 рабочих дней с момента получения направления.

«Часто бывает так, что эти сроки не соблюдаются. В этом случае рекомендую обратиться к руководству медицинской организации, а если проблема на этом уровне не будет решена, тогда - в вашу страховую медицинскую организацию. Страховые представители сделают все возможное, чтобы медицинская помощь была оказана в срок», — цитирует «Российская газета» Пушкова.

В поликлинике может не быть врача нужной специальности. Тогда пациента должны направить в другую медорганизацию.

«Если пациенту отказываются выдать направление в другую поликлинику или диагностический центр, также можно обратиться к страховому представителю: он запросит меддокументацию по конкретному пациенту и обеспечит, чтобы направление ему выдали», — сказал эксперт.