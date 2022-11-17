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Республиканцы в США взяли контроль над палатой представителей

Источник:
ТАСС
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Фото: Bold Frontiers / Attribution License

Республиканская партия США берет контроль над палатой представителей Конгресса, набрав необходимые для большинства 218 мест, сообщают американские СМИ.

Сейчас республиканцы обеспечивают себе 221 место из 435 в Палате представителей. Демократы пока закрепили за собой 214 мест в нижней палате Конгресса, приводит ТАСС подсчеты телеканала NBC.

По информации канала, неопределенность сохраняется относительно восьми мест — подсчеты продолжаются в четырех округах в штатах Колорадо и Калифорния. Результаты остаются неопределенными в избирательных округах в штатах Вашингтон, Аризона, Аляска и Нью-Йорк.

Промежуточные выборы в США состоялись 8 ноября. Республиканцы показали умеренные результаты, хотя большинство СМИ и социологических опросов прогнозировали их убедительную победу.

Подсчет голосов продолжается. Демократы, как ожидается, сохранят контроль над Сенатом, получив по меньшей мере 50 мест против 49 у республиканцев.

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Политика #Мир
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