Республиканцы в США взяли контроль над палатой представителей

Республиканская партия США берет контроль над палатой представителей Конгресса, набрав необходимые для большинства 218 мест, сообщают американские СМИ.

Сейчас республиканцы обеспечивают себе 221 место из 435 в Палате представителей. Демократы пока закрепили за собой 214 мест в нижней палате Конгресса, приводит ТАСС подсчеты телеканала NBC.

По информации канала, неопределенность сохраняется относительно восьми мест — подсчеты продолжаются в четырех округах в штатах Колорадо и Калифорния. Результаты остаются неопределенными в избирательных округах в штатах Вашингтон, Аризона, Аляска и Нью-Йорк.

Промежуточные выборы в США состоялись 8 ноября. Республиканцы показали умеренные результаты, хотя большинство СМИ и социологических опросов прогнозировали их убедительную победу.

Подсчет голосов продолжается. Демократы, как ожидается, сохранят контроль над Сенатом, получив по меньшей мере 50 мест против 49 у республиканцев.