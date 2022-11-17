Документальные фильмы про спецоперацию покажут в кинотеатрах

Российские кинотеатры будут показывать документальные фильмы про историю Донбасса и героизме его защитников, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Документалки про военную спецоперацию на Украине будут показывать в рамках нацпроекта «Культура» Фонда кино. Какие именно фильмы про спецоперацию выйдут на большие экраны, не уточняется.

«Мы уже провели первый конкурс на кинопроекты по сюжетам нашей новейшей истории, дав возможность авторам заявиться с проектами о спецоперации, истории Донбасса, о героизме его защитников. И первые такие проекты уже запущены в производство», — сказала Любимова на совещании с правительством.

С начала военной спецоперации в Сети появились десятки фильмов, описывающие события в той или иной форме. Среди больших картин, вышедших на тему СВО, драма «Лучшие в аду». Продюсером выступил создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.