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Документальные фильмы про спецоперацию покажут в кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские кинотеатры будут показывать документальные фильмы про историю Донбасса и героизме его защитников, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Документалки про военную спецоперацию на Украине будут показывать в рамках нацпроекта «Культура» Фонда кино. Какие именно фильмы про спецоперацию выйдут на большие экраны, не уточняется.

«Мы уже провели первый конкурс на кинопроекты по сюжетам нашей новейшей истории, дав возможность авторам заявиться с проектами о спецоперации, истории Донбасса, о героизме его защитников. И первые такие проекты уже запущены в производство», — сказала Любимова на совещании с правительством.

С начала военной спецоперации в Сети появились десятки фильмов, описывающие события в той или иной форме. Среди больших картин, вышедших на тему СВО, драма «Лучшие в аду». Продюсером выступил создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

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Топ комментариев

xxxAsketxxx

Могу со 100% вероятностью сказать, что выполнила бы Украина Минские договоренности, никаких ракет бы...

Alhazred

Ну, с головой дружить это явно не твое)))

GammiPluh

А при чем тут избиратели - это приватный разговор, а не публичный договор... это мерзко и низко

виктор А.

Это где такая пенсия у старух? Генерал Волк нет???