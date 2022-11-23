Доктор Стрэндж: из хирурга — в маги

Кинематографическая вселенная Marvel по праву считается источником фильмов, с которыми непременно стоит познакомиться тем, кто обожает получение ярких впечатлений. И один из ее интересных продуктов — «Доктор Стрэндж» 2016 года выпуска, где соседствуют фэнтези, фантастика и боевик.

Сегодня можно смотреть «Доктор Стрэндж» онлайн на специализированных демонстрационных площадках, таких как ivi. Здесь картина идет в качестве FullHD на русском и английском языках, в том числе и с субтитрами.

Сюжет лежит в плоскостях современного мира и того, что даже затруднительно идентифицировать. Фильм начинается с фантазийного вступления о борьбе двух магов, один из которых, женщина, стоит на страже мира, а второй пытается нарушить существующее равновесие, украв страницы с мощными заклинаниями.

Далее действие перетекает в современное пространство, где живет и весьма успешно трудится искусный хирург Стивен Стрэндж. Спасение человеческих жизней является смыслом его существования, но вмешивается провидение в лице страшной аварии, которая калечит врачу руки, заставляя отказаться от традиционной медицины. Доктор не сдается, пытаясь вернуть все на прежние места, но терпит одно поражение за другим.

Удивительный поворот судьбы ожидает Стивена в физиотерапевтическом кабинете: он узнает о человеке, который был безнадежен, но смог излечиться. Стрэндж отправляется в местечко Камар-Тадж, где знакомится с той самой женщиной-магом, которая промелькнула в самом начале картины. Этот Древний учитель принимает к себе Стрэнджа в качестве ученика, почувствовав в нем особую силу.

Постижение колдовской науки проходит весьма успешно, хотя и не слишком быстро. В результате упорных тренировок, доктор становится достаточно сильным магом, который теперь способен побороться с темными силами. До завершения обучения остается совсем немного, но судьба отправляет Стивена на практическое испытание, заставляя вступить в настоящую схватку со злом.

Выйти из неравной борьбы помогает недавно обретенный плащ левитации. Еще один артефакт позволяет доктору повернуть время вспять, что не слишком нравится Древнему учителю. Хитрость помогает Стрэнджу заставить темную сторону отказаться в прошлом от своих планов. В результате всех перипетий доктор становится верховным магом Земли.