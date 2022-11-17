Дорогу к новому ЛДС в Новосибирске построили из неправильного песка

Следователи предъявили обвинение в превышении полномочий руководителю муниципального предприятия «Метро МиР» Александру Мысику из-за использования неправильного песка при строительстве дорог, ведущих в новому ЛДС в Новосибирске.

По данным следствия, Мысик организовал разведку и добычу песка из карьера, расположенного в несудоходной протоке между левым берегом реки Обь и островом отдыха в Кировском районе. Этот песок нельзя использовать для строительства дорог к ЛДС.

Теперь же из-за использования такого песка дороги построены с нарушением технологии, и значит не отвечают требованиям качества. Чтобы устранить нарушение, надо убрать песок из слоя дорог и возвести заново с другим песком, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Ущерб достиг свыше 340 миллионов рублей, а также теперь нельзя вовремя ввести дороги к новому ЛДС в эксплуатацию.

Мысику следователи предъявили обвинение, предусмотренного пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий). Он вину он не признал. Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.