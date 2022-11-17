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Врач оценил важность шапки в холода

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Шапку и перчатки следует надевать, когда температура воздуха на улице опускается ниже нуля, но без головного убора риск нанести здоровью вред выше, чем без перчаток, считает главный врач «Инивитро-Москва» Сергей Хомяков.

По словам специалиста, в холодную погоду при отрицательной температуре высок риск отморозить уши. С шапкой такого не случится.

Перчатки тоже нужна надевать в минусовую погоду. Но здесь больше следует ориентироваться на собственные ощущения».

«Смотрите прогноз погоды и следуйте рекомендациям, отраженным в этикетках одежды, если выбор, основанный на личном опыте, затруднителен», — посоветовал врач.

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Топ комментариев

xxxAsketxxx

Могу со 100% вероятностью сказать, что выполнила бы Украина Минские договоренности, никаких ракет бы...

Alhazred

Ну, с головой дружить это явно не твое)))

GammiPluh

Война с НАТО будет очень короткая... ни одна из сторон не готова на такой конфликт

Siberian sinner

Дрыгнога снова хочет всем понравиться.