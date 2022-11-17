Власти задумали ввести единую школьную форму

Введение единой школьной формы — одно из важных направлений Минпросвещения, заявил глава ведомства Сергей Кравцов, выступая в Госдуме.

Министр перечислил направления работы, по которым министерство должно взаимодействовать с депутатами. «Первое — это дополнительное обеспечение статуса русского языка как государственного языка России; второе — введение единой школьной формы; третье — передача школ на региональный уровень», — цитирует Кравцова пресс-служба Минпросвещения.

Школьную форму в России то вводили, то отменяли. У мальчиков это были темно-синие или серые мундиры в зависимости от эпохи, у девочек — темно-коричневое платье с черным или белым фартуком. В 1980-х начали вводить синюю форму для старшеклассниц, она состояла из юбки, жакета и жилета.

В 1990-х и 2000-х школьники ходили на учебу, в чем хотели. 1 сентября 2013 года вступил в силу новый закон «Об образовании», согласно которому учебные заведения получили право вводить обязательную школьную форму.