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Антигололедное покрытие разработали в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Красноярские ученые создали антигололедный реагент из торфа, он после зимы помогает траве расти, сообщил вице-президент Восточно-Сибирской ассоциации биотехнологических кластеров Евгений Пащенко.

«Чем больше его сыплешь на дороги, а потом сметаешь на газоны, тем лучше трава растет, потому что это еще и удобрение», — сказал ТАСС Пащенко.

В этом году ученые выпустят пробную партию реагента и отправят его в мэрию. Она протестирует антигололедное покрытие. А в следующем году разработчики будут участвовать в конкурсах, чтобы реагент покупали муниципальные власти.

Красноярск активно ищут идеальный антигололедный реагент. В 2020 году город после жалоб водителей отказался от раствора «Бионорд» и стал использовать традиционную песчано-соляную смесь. Но и она не удовлетворила притязательных красноярцев.

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Наука #Наука #Красноярск
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