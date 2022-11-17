Антигололедное покрытие разработали в Красноярске

Красноярские ученые создали антигололедный реагент из торфа, он после зимы помогает траве расти, сообщил вице-президент Восточно-Сибирской ассоциации биотехнологических кластеров Евгений Пащенко.

«Чем больше его сыплешь на дороги, а потом сметаешь на газоны, тем лучше трава растет, потому что это еще и удобрение», — сказал ТАСС Пащенко.

В этом году ученые выпустят пробную партию реагента и отправят его в мэрию. Она протестирует антигололедное покрытие. А в следующем году разработчики будут участвовать в конкурсах, чтобы реагент покупали муниципальные власти.

Красноярск активно ищут идеальный антигололедный реагент. В 2020 году город после жалоб водителей отказался от раствора «Бионорд» и стал использовать традиционную песчано-соляную смесь. Но и она не удовлетворила притязательных красноярцев.