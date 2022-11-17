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Новый ускоренный поезд запустят на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Алтайского края

Новый ускоренный поезд запустят в Алтайском крае между Барнаулом и Славгородом, сообщает правительство региона.

Первый рейс поезда на тепловой тяге запланировали на 12 декабря. За 6 часов 25 минут поезд пройдёт через Ребриху, Кулунду, Табуны.

Глава регионального Минтранса Антон Воронов уточнил, что стоимость поездки в вагоне первого класса составит 1 160 рублей, в вагоне третьего класса — 677 рублей. Студенты смогут купить билет со скидкой 50%.

На пригородные поезда из бюджета края выделили дополнительные 80 миллионов рублей в 2022 году, в 2023 году на них направят уже 530 миллионов рублей.

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Сибирь #Алтайский край #Транспорт и дороги
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Топ комментариев

xxxAsketxxx

Могу со 100% вероятностью сказать, что выполнила бы Украина Минские договоренности, никаких ракет бы...

Alhazred

Ну, с головой дружить это явно не твое)))

GammiPluh

Война с НАТО будет очень короткая... ни одна из сторон не готова на такой конфликт

Siberian sinner

Дрыгнога снова хочет всем понравиться.