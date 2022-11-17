Новый ускоренный поезд запустят на Алтае

Новый ускоренный поезд запустят в Алтайском крае между Барнаулом и Славгородом, сообщает правительство региона.

Первый рейс поезда на тепловой тяге запланировали на 12 декабря. За 6 часов 25 минут поезд пройдёт через Ребриху, Кулунду, Табуны.

Глава регионального Минтранса Антон Воронов уточнил, что стоимость поездки в вагоне первого класса составит 1 160 рублей, в вагоне третьего класса — 677 рублей. Студенты смогут купить билет со скидкой 50%.

На пригородные поезда из бюджета края выделили дополнительные 80 миллионов рублей в 2022 году, в 2023 году на них направят уже 530 миллионов рублей.