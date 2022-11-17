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СБУ объявила Кадырова в розыск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ramzan

Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова. Тот в ответ заявил, что никогда не пытался скрываться.

Кадырова разыскивают в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного по статьям о «посягательстве на территориальную целостность Украины» и «развязывании войны», следует из карточки МВД Украины. Наказание предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

«СБУ никак не может меня найти. Весь мир знает, что я нахожусь в центре Грозного, а тупая служба безопасности Украины уже в который раз объявляет меня в розыск», — написал глава Чечни в телеграм-канале, добавив, что СБУ мешают работать постоянные отключения электричества и сирены воздушной тревоги.

СБУ также разыскивает зампреда Собвеза Дмитрия Медведева, командующего российскими войсками в зоне спецоперации генерала Сергея Суровикина, представителя МИДа Марию Захарову и представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

xxxAsketxxx

Могу со 100% вероятностью сказать, что выполнила бы Украина Минские договоренности, никаких ракет бы...

Alhazred

Ну, с головой дружить это явно не твое)))

GammiPluh

Война с НАТО будет очень короткая... ни одна из сторон не готова на такой конфликт

Siberian sinner

Дрыгнога снова хочет всем понравиться.