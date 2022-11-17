Миллиард людей в мире может оглохнуть из‑за наушников

Миллиард молодых людей может стать глухими из-за наушников, через которые они слушают громкую музыку, сообщается в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Безопасный уровень шума для взрослых должен быть не выше 80 дБА (акустический децибел). Но многие включают музыку в наушниках на уровне 104–112 дБА.

В клубах и барах музыка также звучит громче положенного и достигает таких же высоких значений, как в наушниках. Согласно опросу, наушники на опасной громкости слушают 24% людей во всем мире.

Специалисты спрогнозировали, что потерять слух могут 0,67–1,35 миллиарда людей в мире. Это будет больше касаться молодых парней и девушек.

Ученые уверены, что необходимо вводить профилактику в разных странах, иначе появится очень много глухих.