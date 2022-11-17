Боевик с Расселом Кроу «Покерфейс» вышел в прокат

Американский боевик «Покерфейс с Расселом Кроу и Лиамом Хемсвортом вышел в прокат в четверг, 17 ноября, и стал единственной крупной новинкой из зарубежных фильмов.

В центре сюжета фильма «Покерфейс» азартный мужчина Джейк Фоли. Раньше он часто играл с друзьями в покер и теперь собирает их в своем особняке, чтобы снова сыграть. Но на дом миллиардера нападают неизвестные, и ставки крупно возрастают.

Среди других перспективных новинок недели — анимационная лента «Чинк: Хвостатый детектив». Это история героя из мультсериала «Тайны Медовой долины». В новом мультфильме жители долины готовится к празднику, но кто-то похищает уникальный артефакт — Улей. Бельчонок Чинк, которого обвиняют в пропаже, берется расследовать дело.

В прокат также выходит драма «Слон» с Павлом Прилучным. Этот фильм о мужчине, который спешит к своему сыну с деньгами на операцию.

Завершает ряд новинок российская комедия «Я на перемотке» с Андреем Бурковским. Главный герой старается всем угодить и не замечает, как проходит жизнь.