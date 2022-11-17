Боевик с Расселом Кроу «Покерфейс» вышел в прокат

Американский боевик «Покерфейс с Расселом Кроу и Лиамом Хемсвортом вышел в прокат в четверг, 17 ноября, и стал единственной крупной новинкой из зарубежных фильмов.
В центре сюжета фильма «Покерфейс» азартный мужчина Джейк Фоли. Раньше он часто играл с друзьями в покер и теперь собирает их в своем особняке, чтобы снова сыграть. Но на дом миллиардера нападают неизвестные, и ставки крупно возрастают.
Среди других перспективных новинок недели — анимационная лента «Чинк: Хвостатый детектив». Это история героя из мультсериала «Тайны Медовой долины». В новом мультфильме жители долины готовится к празднику, но кто-то похищает уникальный артефакт — Улей. Бельчонок Чинк, которого обвиняют в пропаже, берется расследовать дело.
В прокат также выходит драма «Слон» с Павлом Прилучным. Этот фильм о мужчине, который спешит к своему сыну с деньгами на операцию.
Завершает ряд новинок российская комедия «Я на перемотке» с Андреем Бурковским. Главный герой старается всем угодить и не замечает, как проходит жизнь.
xxxAsketxxxМогу со 100% вероятностью сказать, что выполнила бы Украина Минские договоренности, никаких ракет бы...
AlhazredНу, с головой дружить это явно не твое)))
GammiPluhВойна с НАТО будет очень короткая... ни одна из сторон не готова на такой конфликт
Siberian sinnerДрыгнога снова хочет всем понравиться.