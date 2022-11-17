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Белый дом счел Россию виновной в ЧП в Польше в любом случае

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Россия вне зависимости от итогов расследования инцидента с падением ракеты в Польше будет считаться виновной в нем, заявил представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.

Вашингтон считает, что упавшая ракета, скорее всего, принадлежит украинским силам ПВО. «Но какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что конечная ответственность за этот трагический инцидент лежит на России, которая обстреляла Украину ракетами», — цитирует ТАСС Уотсона.

По его словам, «это Россия выпустила по Украине целый шквал ракет». «Украина имела и имеет полное право защищаться», — отметил представитель Совета национальной безопасности США.

Вечером во вторник, 15 ноября польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упала ракета. В результате ЧП погибли два человека. МИД Польши сразу же обвинил Россию в ракетном обстреле.

В среду, 16 ноября президент Польши Анджей Дуда признал, что с высокой степенью вероятности ракета принадлежит Украине.

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Топ комментариев

xxxAsketxxx

Могу со 100% вероятностью сказать, что выполнила бы Украина Минские договоренности, никаких ракет бы...

Alhazred

Ну, с головой дружить это явно не твое)))

GammiPluh

Война с НАТО будет очень короткая... ни одна из сторон не готова на такой конфликт

Siberian sinner

Дрыгнога снова хочет всем понравиться.