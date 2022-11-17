SberPay стал доступен на смартфонах Android

Сервис бесконтактной оплаты SberPay снова стал доступен для пользователей смартфонов на базе Android, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо подключить к нему любую карту «Мир» в приложении «Сбербанк Онлайн». Дополнительно устанавливать ничего не требуется.

Он работает на Android версии 8.1 или выше. Для оплаты покупок в магазине нужно разблокировать телефон и поднести его к терминалу, отмечается в сообщении.

Сбербанк запустил сервис в 2020 году. Однако он перестал работать 13 апреля 2022 года из-за введенных против банка и платежной системы SberPay западных санкций.