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Путин поддержал изменение правил внесудебного банкротства

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин поддержал изменения правил внесудебной процедуры банкротства.

Изменения во время совещания представил министр экономического развития Максим Решетников. Так, предложено сократить с десяти до пяти лет срок, после которого человек вправе повторно прибегнуть к внесудебному банкротству.

Кроме этого, планируется повысить с 500 тысяч рублей до 1 миллиона максимальную планку долга, при котором возможно внесудебное банкротство. Минимальную при этом намечено понизить с 50 тысяч до 25 тысяч рублей.

Правительство также хочет разрешить пенсионерам и гражданам, единственным доходом которых являются социальные выплаты, инициировать процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания долга.

Президент поддержал изменения и попросил правительство реализовать их «как можно быстрее». По словам Владимира Путина, господину Решетникову стоит уделить особое внимание пенсионерам, из которых банки «пьют кровь».

Процедура внесудебного банкротства в России заработала в сентябре 2020 года. Сейчас раз в десять лет ей могут воспользоваться россияне с долгом от 50 тысяч до 500 тысяч рублей или завершенным исполнительным производством, которое доказало невозможность погасить заем.

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