Байден восхитился бицепсами российского оператора

Президент США Джо Байден восхитился бицепсами оператора из России, следует из видео, опубликованного на сайте Первого канала.

Американский лидер общался с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в окружении телевизионщиков и журналистов. В какой-то момент Байден обратил внимание на российского телеоператора Юрия Шолмова.

«Бицепсы этого парня меня просто пугают, они больше, чем моя голова. Вот это парень! Надеюсь, что он в нашей команде», — сказал глава Белого дома.

«Он русский», — подсказали американскому президенту, на что тот ответил: «Да мне все равно, откуда он. Мы такие бицепсы называем пушками».

Стоявший рядом президент Франции Эммануэль Макрон тоже оценил физическую форму россиянина. Он обратился к оператору со словами: «Хорошо тренируетесь» и показал одобрительный жест.