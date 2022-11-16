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Байден восхитился бицепсами российского оператора

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Джо Байден восхитился бицепсами оператора из России, следует из видео, опубликованного на сайте Первого канала.

Американский лидер общался с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в окружении телевизионщиков и журналистов. В какой-то момент Байден обратил внимание на российского телеоператора Юрия Шолмова.

«Бицепсы этого парня меня просто пугают, они больше, чем моя голова. Вот это парень! Надеюсь, что он в нашей команде», — сказал глава Белого дома.

«Он русский», — подсказали американскому президенту, на что тот ответил: «Да мне все равно, откуда он. Мы такие бицепсы называем пушками».

Стоявший рядом президент Франции Эммануэль Макрон тоже оценил физическую форму россиянина. Он обратился к оператору со словами: «Хорошо тренируетесь» и показал одобрительный жест.

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Топ комментариев

xxxAsketxxx

Могу со 100% вероятностью сказать, что выполнила бы Украина Минские договоренности, никаких ракет бы...

Alhazred

Ну, с головой дружить это явно не твое)))

Siberian sinner

Дрыгнога снова хочет всем понравиться.

GammiPluh

Война с НАТО будет очень короткая... ни одна из сторон не готова на такой конфликт