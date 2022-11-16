Автозавод «Москвич» сертифицировал новые модели

Росстандарт выдал одобрение типа транспортного средства на два типа автомобилей, которые будут собирать на автозаводе «Москвич», сообщается на сайте ведомства.

Первый сертификат оформлен на автомобиль «Москвич 3», который представляет собой перелицованную версию компактного кроссовера JAC JS4. «Москвич 3» будет производиться с двигателями мощностью 109 и 150 лошадиных сил.

Второй сертификат касается модели «Москвич 3е» — это копия электромобиля JAC iEVs4, у которого вместо традиционного двигателя внутреннего сгорания установлена электрическая силовая установка.

На автомобиль будут ставить электромотор SY Power TZ200XSIEM1 мощностью 68 лошадиных сил и тяговую батарею емкостью 187 Ач. Запас хода на одном заряде составит 410 километров.

Заявителем в документах выступает «КамАЗ», при этом местом производства в документах значится московский автозавод «Москвич».