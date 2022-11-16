Инфляция съест годовой рост зарплат

Средняя номинальная зарплата в России по итогам года вырастет на 11,6%, однако показатель будет ниже ожидаемой годовой инфляции, сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

«По итогам года среднее увеличение номинальной заработной платы ожидается на уровне 11,6%, это ниже инфляции», — сказала Мухтиярова, уточнив при этом, что реальный рост зарплат ожидается в 2023 году.

Замминистра отметила, что правительство выделило из резервного фонда более 22 миллиарда рублей, чтобы выполнить целевые показатели по зарплатам бюджетников. Ежегодное повышение оплаты труда отдельных работников бюджетной сферы отражено в трехлетнем бюджете.

Согласно данным Росстата, годовая инфляция в октябре замедлилась до 12,63%. В апреле уровень роста цен составлял 17,83%, это стало максимальным значением с января 2002 года.