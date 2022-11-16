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Закрылся сервис по предоставлению отсрочки IT-специалистам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Завершилась работа сервиса по предоставлению отсрочки IT-специалистам в рамках частичной мобилизации на портале «Госуслуги»

«В связи с завершением призыва по частичной мобилизации подача заявлений на отсрочку завершена», — сообщается на сайте.

В настоящее время при переходе по прямой ссылке на сервис, где было необходимо заполнить форму для получения отсрочки, пользователь перенаправляется на главную страницу портала.

При этом сервис по обжалованию решения по призыву в рамках частичной мобилизации продолжает действовать — с его помощью можно оформить соответствующее заявление, имея основания для отсрочки.

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Топ комментариев

xxxAsketxxx

Могу со 100% вероятностью сказать, что выполнила бы Украина Минские договоренности, никаких ракет бы...

Alhazred

Ну, с головой дружить это явно не твое)))

Siberian sinner

Дрыгнога снова хочет всем понравиться.

GammiPluh

Война с НАТО будет очень короткая... ни одна из сторон не готова на такой конфликт