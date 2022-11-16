Закрылся сервис по предоставлению отсрочки IT-специалистам

Завершилась работа сервиса по предоставлению отсрочки IT-специалистам в рамках частичной мобилизации на портале «Госуслуги»

«В связи с завершением призыва по частичной мобилизации подача заявлений на отсрочку завершена», — сообщается на сайте.

В настоящее время при переходе по прямой ссылке на сервис, где было необходимо заполнить форму для получения отсрочки, пользователь перенаправляется на главную страницу портала.

При этом сервис по обжалованию решения по призыву в рамках частичной мобилизации продолжает действовать — с его помощью можно оформить соответствующее заявление, имея основания для отсрочки.