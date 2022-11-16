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NASA запустило к Луне космический корабль «Орион»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: NASA Goddard Photo and Video / Attribution License

Сверхтяжелая ракета Space Launch System с кораблем Orion стартовала с космодрома на американском мысе Канаверал в направлении Луны. Миссия продлится 42 дня.

Добравшись до Луны, Orion в течение шести дней сделает несколько витков вокруг нее, приближаясь к поверхности спутника на расстояние до 100 километров, а затем отправится обратно. За шесть недель аппарат преодолеет около 2 миллионов километров.

Полет испытательный, в капсуле Orion только манекены с датчиками. Полет Space Launch System с астронавтами на борту запланирован на 2024 год. В случае успеха испытательных миссий в 2025 году состоится лунная миссия с высадкой на спутник Земли.

Глава NASA Билл Нельсон предупредил, что в ходе испытаний системы корабля специально подвергнут повышенным нагрузкам. Так, длительность полета Orion вдвое превысит расчетный максимум в 21 день.

Кроме того, при возвращении аппарат войдет в атмосферу земли на повышенной скорости около 11 километров в секунду, что станет проверкой на прочность для нового теплового щита, который разогреется до 2760 градусов по Цельсию.

Ракета Space Launch System — самая мощная из когда-либо построенных NASA. Ее стартовый вес составляет около 2,6 тысячи тонн, проектируемая полезная нагрузка — до 95 тонн. Ее главное предназначение — межпланетные миссии.

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