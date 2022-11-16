Российские чиновники сменят Toyota на Lada

Администрация Екатеринбурга собирается пересадить сотрудников на автомобили Lada. Ранее госслужащие передвигались на Toyota.

Чиновники планируют потратить 17 миллионов рублей на новые автомобили 2022 года выпуска, следует из карточки, размещенной на официальном сайте госзакупок.

Закупаться будут машины, которые еще не ремонтировали и в которых не заменяли составные элементы. В автомобилях должны быть аудиосистема, ковры в салоне и багажнике для комфорта пассажиров.

Сколько именно машин администрация собирается закупить на эту сумму, неизвестно. При этом, по данным URA.RU, главу Екатеринбурга Алексея Орлова, вице-мэров и начальников подразделений пока не будут пересаживать на модели российского автопрома.