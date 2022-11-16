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Российская армия получила аналог РСЗО HIMARS

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

«Специальное конструкторское бюро» поставило российской армии партию новейших реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Ростеха».

«Контрактные обязательства по отгрузке современных боевых машин "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" выполнены полностью и в установленный срок. В связи с высокой загрузкой производства на ряде участков сотрудники работают в три смены», — сказано в сообщении.

«Торнадо-Г» калибра 122 миллиметра — модернизация легендарной БМ-21 «Град». Машина оснащена автоматизированной системой наведения и управления огнем.

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Наибольший интерес представляет «Торнадо-C» калибра 300 миллиметров, предназначенная для поражения на дальних подступах групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, военно-промышленной инфраструктуры.

Эта машина — аналог американских HIMARS и MLRS, хорошо зарекомендовавших себя в украинской армии. «Торнадо-C» также имеет на вооружении высокоточные ракеты со спутниковым наведением по системе ГЛОНАСС.

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Топ комментариев

xxxAsketxxx

Могу со 100% вероятностью сказать, что выполнила бы Украина Минские договоренности, никаких ракет бы...

Alhazred

Ну, с головой дружить это явно не твое)))

GammiPluh

Война с НАТО будет очень короткая... ни одна из сторон не готова на такой конфликт

nicollaich

Так со временем кличко и научиться грамотно излагать свои мысли.