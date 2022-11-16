Эрдоган назвал Россию непричастной к инциденту в Польше

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по имеющимся данным, Россия непричастна к инциденту с упавшей в Польше ракетой.

«Я вынужден уважать позицию России, которая заявила, что это не ее ракета. Для нас это важно», — цитирует ТАСС Эрдогана. По его словам, «также важно, что Байден опроверг российскую принадлежность ракеты», — отметил президент Турции.

Эрдоган призвал к детальному расследованию инцидента. «Мы пытаемся как можно скорее посадить Россию и Украину за один стол переговоров. В связи с этим мы считаем, что такой метод, как провокации, не является правильным. Путь к миру лежит через диалог», — подчеркнул турецкий лидер.

Во вторник, 15 ноября в деревне Пшеводув, расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека.

МИД Польши заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Впоследствии президент республики Анджей Дуда уточнил, что у Варшавы нет точной информации, чья ракета упала на территории страны.