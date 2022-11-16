НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Действие «Назад» в Android 14 можно будет совершить жестом

Источник:
Sibnet.ru
407 0
Смартфон на Android
Фото: © Benjamin Sow / Unsplash License

Google позволит совершать действие «Назад» с помощью жеста в Android 14. При нажатии на левый край экрана окно текущего приложения будет уменьшаться и демонстрировать предыдущую открытую страницу. Переместиться можно свайпом.

Аналогичную функцию можно встретить в системных приложениях Android 13, например, «Телефон» и Google TV. На конференции Android Dev Summit ’22 представители Google сообщили, что в 14 версии операционной системы она будет доступна во всех программах и включена по умолчанию.

Активировать предиктивный жест возврата в Android 13 можно через режим разработчика. Для этого перейти в «Настройки», «О телефоне» и нажать семь раз на «Номер сборки». Далее в строке поиска ввести «прогностическая анимация возврата» и активировать «Предиктивные анимации возврата» в результатах.

Как отключить Googleассистент

Предварительную версию Android 14 Google может начать распространять уже в феврале, а презентацию провести на традиционной майской конференции Google I/O. Даты пока не объявлены.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Утилита для очистки macOS оказалась основным источником вирусов
VK заплатит за ошибки в RuStore
Браузер Opera получил встроенный TikTok
Браузер Chrome получит адаптивный дизайн
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
09.11.22, 01:38
1545
0
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
Пользователи iOS 16 лишились возможности форматировать текст в Telegram привычным способом, но могут это делать с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
4324
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
9099
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
14793
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
12642
0
Как выбрать
HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?
20.10.22, 16:17
4785
6
Чем защитить экран смартфона
Защитить экран нужно от царапин и ударов. Для этого есть несколько способов дополнить базовое покрытие дисплея
19.09.22, 20:31
4381
0
Какие смартфоны стоит купить в августе
Год уже порадовал большим количеством новинок, большинство из них уже доступны к покупке в магазинах или на AliExpress
09.08.22, 12:51
10461
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
18153
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
16716
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия применила на Украине «ядерную» артиллерию
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Российская армия получила аналог РСЗО HIMARS
Медведев прокомментировал отступление российской армии
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

xxxAsketxxx

Могу со 100% вероятностью сказать, что выполнила бы Украина Минские договоренности, никаких ракет бы...

Alhazred

Ну, с головой дружить это явно не твое)))

GammiPluh

Война с НАТО будет очень короткая... ни одна из сторон не готова на такой конфликт

nicollaich

Так со временем кличко и научиться грамотно излагать свои мысли.