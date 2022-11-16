Действие «Назад» в Android 14 можно будет совершить жестом

Google позволит совершать действие «Назад» с помощью жеста в Android 14. При нажатии на левый край экрана окно текущего приложения будет уменьшаться и демонстрировать предыдущую открытую страницу. Переместиться можно свайпом.

Аналогичную функцию можно встретить в системных приложениях Android 13, например, «Телефон» и Google TV. На конференции Android Dev Summit ’22 представители Google сообщили, что в 14 версии операционной системы она будет доступна во всех программах и включена по умолчанию.

Активировать предиктивный жест возврата в Android 13 можно через режим разработчика. Для этого перейти в «Настройки», «О телефоне» и нажать семь раз на «Номер сборки». Далее в строке поиска ввести «прогностическая анимация возврата» и активировать «Предиктивные анимации возврата» в результатах.

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Предварительную версию Android 14 Google может начать распространять уже в феврале, а презентацию провести на традиционной майской конференции Google I/O. Даты пока не объявлены.