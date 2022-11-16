Игры куниц в Саяно‑Шушенском заповеднике попали на видео

Автоматическая фотокамера сняла вечерние игры каменных куниц в Саяно-Шушенском заповеднике в Красноярском крае, сообщает пресс-служба заповедника.

На поиски добычи каменная куница отправляется в темное время суток, тогда шустрые зверьки чаще всего и попадают в кадры фоторегистраторов в Саяно-Шушенском заповеднике.

«На полученных кадрах мы видим сразу троих куниц, которые лазают по дереву и играют друг с другом. Вероятно, это молодые животные. Потомство у куниц появляется в марте-апреле и только осенью они начинают жить самостоятельно, а фото и видео с играми куниц сняты в июле и в августе», – сказал начальник научного отдела Роман Афанасьев.

Маленькие юркие зверьки – редкий для заповедника вид, который впервые был зарегистрирован в 2009 году.