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Игры куниц в Саяно‑Шушенском заповеднике попали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Автоматическая фотокамера сняла вечерние игры каменных куниц в Саяно-Шушенском заповеднике в Красноярском крае, сообщает пресс-служба заповедника.

На поиски добычи каменная куница отправляется в темное время суток, тогда шустрые зверьки чаще всего и попадают в кадры фоторегистраторов в Саяно-Шушенском заповеднике.

«На полученных кадрах мы видим сразу троих куниц, которые лазают по дереву и играют друг с другом. Вероятно, это молодые животные. Потомство у куниц появляется в марте-апреле и только осенью они начинают жить самостоятельно, а фото и видео с играми куниц сняты в июле и в августе», – сказал начальник научного отдела Роман Афанасьев.

Маленькие юркие зверьки – редкий для заповедника вид, который впервые был зарегистрирован в 2009 году.

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Топ комментариев

xxxAsketxxx

Могу со 100% вероятностью сказать, что выполнила бы Украина Минские договоренности, никаких ракет бы...

Alhazred

Ну, с головой дружить это явно не твое)))

GammiPluh

Война с НАТО будет очень короткая... ни одна из сторон не готова на такой конфликт

nicollaich

Так со временем кличко и научиться грамотно излагать свои мысли.