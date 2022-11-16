Seagate выпустила самый быстрый HDD в мире

Seagate выпустила новое поколение жестких дисков MACH.2. Благодаря наличию двух блоков головок, они обеспечивают скорость передачи данных до 554 Мбайт/с, что делает их самыми быстрыми в мире.

Классическая SATA-версия диска Exos 2X18 развивает скорость последовательной передачи данных до 545 Мбайт/с, более современная SAS-версия — 554 Мбайт/с. На рынке пока не представлено HDD превосходящих по характеристикам новинку Seagate.

Жесткие диски поставляются в двух вариантах — 18 Тб и 16 Тб. Компьютер их определяет как два независимых накопителя по 9 Тб и 8 Тб соответственно. Скорость шпинделя 7200 оборотов в минуту, информации о шуме во время работы пока нет.

Новинка разработана, прежде всего, для использования организациями. Стоимость Seagate Exos 2X18 для розничных клиентов не сообщается.