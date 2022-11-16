Каждая девятая компания в Новосибирске отменила новогодний корпоратив

Каждая девятая компания отказалась от новогодних корпоративов из-за сложной экономической ситуации, сообщает сервис SuperJob.

23% работодателей будут проводить корпоративный праздник на Новый год в офисе. 21% планируют новогоднюю вечеринку в ресторане. 3% соберутся отмечать Новый год с коллегами за городом.

Каждая девятая компания отказалась от корпоративов из-за сложной экономической ситуации. Еще в 10% компаний не принято отмечать Новый год с коллегами. В каждой третьей компании решение о новогоднем корпоративе еще не принято.



Новосибирск, несмотря на статус новогодней столицы России, откажется от масштабных празднований и фейерверка из-за проведения специальной военной операции на Украине.