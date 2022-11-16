Новогодний фильм с Клавой Кокой, Чеботиной и Хабибом покажут на ТНТ

Звезды шоу-бизнеса и комики ТНТ примут участие в новогоднем фильме «СамоИрония судьбы!», в числе участников проекта Клава Кока, Люся Чеботина и Хабиб, сообщила пресс-служба канала.

Клава Кока попытается повторить образ Людмилы Гурченко и исполнит песню «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь».

Хабиб, в образе Эдуарда Хиля, споет о достижениях сельского хозяйства, а Люся Чеботина споет свой хит «Солнце Монако» в образе Britney Spears.

Так же в новогоднем блокбастере появятся Бородач (Михаил Галустян), Азамат Мусагалиев, Гарик Мартиросян, Екатерина Моргунова, Олег Верещагин, Дмитрий Журавлев.