НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Новогодний фильм с Клавой Кокой, Чеботиной и Хабибом покажут на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
425 1
Фото: © пресс-служба ТНТ

Звезды шоу-бизнеса и комики ТНТ примут участие в новогоднем фильме «СамоИрония судьбы!», в числе участников проекта Клава Кока, Люся Чеботина и Хабиб, сообщила пресс-служба канала.

Клава Кока попытается повторить образ Людмилы Гурченко и исполнит песню «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь».

Хабиб, в образе Эдуарда Хиля, споет о достижениях сельского хозяйства, а Люся Чеботина споет свой хит «Солнце Монако» в образе Britney Spears.

Так же в новогоднем блокбастере появятся Бородач (Михаил Галустян), Азамат Мусагалиев, Гарик Мартиросян, Екатерина Моргунова, Олег Верещагин, Дмитрий Журавлев.

Еще по теме
Сцену для «Фактора страха» сняли на курорте «Манжерок»
Шеф-повар Белькович искупался в Енисее
Даня Милохин попал в черный список на российском ТВ
Первого участника выгнали из шоу «Наследники и самозванцы»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия применила на Украине «ядерную» артиллерию
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Медведев прокомментировал отступление российской армии
Малафеев потерял главного соратника на шоу «Звезды в Африке 3»
Обсуждение (1)
Самое обсуждаемое
59
Медведев прокомментировал отступление российской армии
45
Путин предложил лишать гражданства за дискредитацию армии
42
Медведев намекнул на использование новых средств поражения
41
Зеленский посетил оставленный российскими военными Херсон
37
ГА ООН приняла резолюцию о выплате Россией репараций Украине