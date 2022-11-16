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Квартиры подорожали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Квартиры подорожали в Новосибирске на 9,7%, самые высокие цены квартиры зафиксированы в Центральном и Заельцовском районах Новосибирска, сообщает агентство «Жилфонд».

С января по октябрь 2022 года медианная цена сделок на квартиры в Новосибирске увеличилась на 9,7%. В октябре она составила 98,1 тысяч рублей за квадратный метр.

Больше всего за этот период подорожали однокомнатные квартиры – на 11 %, двухкомнатные выросли в цене на 6,9 %, трехкомнатные – на 3,9 %.

В октябре 2022 года наиболее высокие цены на квартиры зафиксированы в Центральном и Заельцовском районах НовосибирскаСамые дешевые квартиры продавались в Кировском районе – 88,9 тысячи рублей.

«До конца года будет наблюдаться медленный рост или стабилизация цен. Стоимость недвижимости в 2023 году будет зависеть от макроэкономической ситуации в стране, но бурного роста, как в 2021 году, ожидать точно не стоит», – сказал брокер агентства недвижимости «Жилфонд» Михаил Чайко.

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