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Байден усомнился в попадании российской ракеты по Польше

Источник:
ТАСС
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Предварительные данные оспаривают утверждение о том, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из России, заявил президент США Джо Байден.

«Есть предварительная информация, которая оспаривает это. Я не хочу этого говорить, пока мы не расследуем все», — приводит ТАСС слова Байдена, сказанные им в ответ на вопрос «не слишком ли рано говорить, что ракета была выпущена из России».

Ранее МИД Польши выступил с утверждением, что во вторник, 15 ноября на территории села Пшеводув на востоке страны упала ракета российского производства, в результате чего погибли два человека. Президент республики Анджей Дуда позднее уточнил, что точная принадлежность ракеты пока не установлена.

«С точки зрения траектории маловероятно, что она была выпущена из России, но мы посмотрим», — отметил Байден, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита G20 в Индонезии.

В Минобороны России заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось. Опубликованные польскими СМИ фотографии обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения, отметили в военном ведомстве.

Пентагон отказался спекулироватьна теме инцидента в Польше без точных данных.

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